Кафельников назвал выход в финал турнира АТР хорошим результатом для Сафиуллина
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что для российского теннисиста Романа Сафиуллина выход в финал турнира АТР является хорошим результатом.
Во вторник россиянин проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале турнира серии ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.
— Первый выход в финал на уровне АТР — это хороший результат. Дальнейший прогресс будет зависеть от самого Романа. Какие цели он себе поставит, такие будут и результаты. Потенциал у него, безусловно, есть, дальше все зависит только от него самого, — сказал Кафельников «РБ Спорт».
26 летний Сафиуллин упустил возможность выиграть свой первый титул АТР.