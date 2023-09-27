Кафельников назвал выход в финал турнира АТР хорошим результатом для Сафиуллина

— Первый выход в финал на уровне АТР — это хороший результат. Дальнейший прогресс будет зависеть от самого Романа. Какие цели он себе поставит, такие будут и результаты. Потенциал у него, безусловно, есть, дальше все зависит только от него самого, — сказал Кафельников «РБ Спорт».