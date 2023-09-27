Блинкова проиграла 117-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Нинбо

В матче второго круга Блинкова (4) со счётом 3:6, 6:3, 1:6 проиграла 117-й ракетке мира, 18-летней чешке Линде Фрухвиртовой. Продолжительность встречи составила 2 часа и 15 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи. На счету Фрухвиртовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнт из семи заработанных.