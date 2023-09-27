Шарапова назвала теннисиста, за которого болеет в данный момент

«Последний тренер в моей карьере (Рикардо Пьятти) работал с Синнером в течение многих лет, поэтому мне удалось сыграть с Янником несколько раз. Я всегда поддерживаю его. Мне нравится его подход к этому виду спорта, он очень скромный, мне нравится наблюдать за его теннисом», — приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на The Rennae Stubbs Tennis Podcast.