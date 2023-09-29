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Павлюченкова впервые с «Ролан Гаррос»-2021 вышла в полуфинал

Анастасия Павлюченкова обыграла Екатерину Александрову в четвертьфинале турнира в Токио – 6:2, 7:5.

Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио
© globallookpress.com

Для Павлюченковой это первый выход в полуфинал после «Ролан Гаррос»-2021, где она добралась до решающего матча. На харде она вышла в 1/2 впервые с 2019-го.

Дальше Павлюченкова встретится с Игой Швентек или Вероникой Кудерметовой.