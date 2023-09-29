Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио

Павлюченкова впервые с «Ролан Гаррос»-2021 вышла в полуфинал
Анастасия Павлюченкова обыграла Екатерину Александрову в четвертьфинале турнира в Токио – 6:2, 7:5.
Для Павлюченковой это первый выход в полуфинал после «Ролан Гаррос»-2021, где она добралась до решающего матча. На харде она вышла в 1/2 впервые с 2019-го.
Дальше Павлюченкова встретится с Игой Швентек или Вероникой Кудерметовой.
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Павлюченкова впервые с «Ролан Гаррос»-2021 вышла в полуфинал
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