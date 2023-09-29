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Вероника Кудерметова впервые в карьере обыграла вторую ракетку мира Швентек

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила вторую ракетку мира польку Игу Швентеку в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Токио.

Вероника Кудерметова впервые в карьере обыграла вторую ракетку мира Cвентек
© Матч ТВ

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу россиянки, посеянной под восьмым номером. Ее соперница получила от организаторов первый номер посева.

Кудерметова обыграла польку впервые в карьере, счет очного противостояния стал 4–1 в пользу Швентек.

В полуфинале турнира Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.