Вероника Кудерметова впервые в карьере обыграла вторую ракетку мира Cвентек

Вероника Кудерметова впервые в карьере обыграла вторую ракетку мира Швентек
Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила вторую ракетку мира польку Игу Швентеку в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Токио.
Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу россиянки, посеянной под восьмым номером. Ее соперница получила от организаторов первый номер посева.
Кудерметова обыграла польку впервые в карьере, счет очного противостояния стал 4–1 в пользу Швентек.
В полуфинале турнира Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.