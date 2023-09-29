Кудерметова прокомментировала победу над Свентек на турнире в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (19 ракетка мира) прокомментировала победу над полячкой Игой Швентек (2 ракеткой мира) в четвертьфинале турнира серии WTA-500 в Токио.

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«Я просто пыталась поверить, что могу обыграть ее. Сегодня это произошло. Я очень рада, что мне удалось выиграть один матч», – поделилась Кудерметова на корте после матча.

До этого Кудерметова четырежды проигрывала Швентек. В прошлый раз россиянка потерпела поражение от полячки в мае этого года на турнире серии WTA-1000 в Мадриде (1:6, 1:6).

В полуфинале турнира в Токио Кудерметова встретится с соотечественницей Анастасией Павлюченковой (86 ракетка мира). Счет личных встреч между россиянками – 2:2. В последний раз они встречались в 2021 году на турнире серии WTA-1000 в Дубай. Тогда сильнее оказалась Вероника (7:6, 6:2).