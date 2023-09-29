Касаткина разгромно проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Токио

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Токио.

Посеянная под шестым номером россиянка потерпела поражение от американки Джессики Пегулы (2) со счетом 1:6, 0:6. Встреча продолжалась 59 минут.

Пегула в полуфинале турнира сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (4) и француженкой Каролин Гарсией (5). Во втором полуфинале встретятся россиянки Вероника Кудерметова (8) и Анастасия Павлюченкова.

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Четвертьфинал