Рублев сорвался во время матча с Норри

Россиянин Андрей Рублев во время матча на турнире категории ATP 500 в Пекине прокричал, что больше не хочет играть в теннис. Об этом сообщает РИА Новости.

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25-летний спортсмен очень эмоционально отреагировал на проигранное очко в матче первого круга против Кэмерона Норри из Великобритании. Смысл его нецензурных выкриков на корте сводился к тому, что ему надоело играть в теннис. Британец выиграл первый сет со счетом 6:4.

17 сентября Андрей Рублев впервые в карьере стал чемпионом выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS). В финале спортсмен в четырех сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. На Открытом чемпионате США (US Open) россиянин дошел до четвертьфинала, уступив Даниилу Медведеву.