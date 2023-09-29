Павлюченкова и Кудерметова начнут турнир в Пекине сразу со второго круга

Стала известна сетка основы турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Пекине (Китай) с 30 сентября по 8 октября. На соревнования заявлены уже восемь российских теннисисток, после квалификации их число может увеличиться.

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Отметим, что сразу две россиянки получили performance bye на турнир: Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова начнут выступление на турнире сразу во втором круге после выхода в полуфинал Токио на этой неделе. Также performance bye получили другие полуфиналистки Токио — американка Джессика Пегула и представительница Греции Мария Саккари.

Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира встретится либо с десятой сеяной чешкой Барборой Крейчиковой, либо с квалифаером соревнований. А Веронику Кудерметову на старте турнира ждёт матч либо с украинкой Лесей Цуренко, либо с китаянкой Чжу Линь.

Анна Блинкова в первом круге встретится с хорваткой Донной Векич, а во втором круге может выйти на Джессику Пегулу. Людмила Самсонова на старте турнира сыграет с американкой Алисией Паркс, Вера Звонарёва (WC) — с китаянкой Синьюй Ван, Дарья Касаткина (11) — с египтянкой Маяр Шериф Ахмед Шериф.

На самом старте турнира в Пекине Екатерина Александрова сыграет с третьей сеяной американкой Кори Гауфф, а Анастасия Потапова поборется за победу с экс-россиянкой, ныне выступающей за Францию, Варварой Грачёвой.