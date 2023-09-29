Звонарева и Зигемунд вышли в финал парного разряда турнира в Нинбо

Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду, представительница Германии Лаура Зигемунд одержали победу в матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай). Соперницами дуэта были словацкая теннисистка Виктория Грунчакова и нидерландская спортсменка Аранча Рус. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Звонарёвой и Зигемунд.

Матч продлился 1 час 12 минут. Победительницы один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. У Грунчаковой и Рус в активе два эйса и три двойные ошибки.