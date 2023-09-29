Мирра Андреева сказала, о чем хотела бы спросить Шарапову

«Я хотел бы спросить Марию (Шарапову. — Прим. « Чемпионата» ), каково было её чувство, когда она выиграла свой первый турнир « Большого шлема» в 17 лет. Потом мне хотелось бы узнать другие вещи, но прежде всего хотелось бы узнать, что она чувствовала после победы на Уимблдоне в 2004 году.



Люди, возможно, скажут, что я иду по её пути и делаю то же самое, что и она, но я не зацикливаюсь на этом. У меня своя карьера, своя жизнь. Я сделаю все возможное, чтобы построить блестящую карьеру», — сказала Андреева.