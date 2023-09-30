Россиянка Блинкова преодолела первый круг турнира в Пекине

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Пекине переиграв представительницу Хорватии Донну Векич. Блинкова была сильнее в двух сетах, матч продолжался 1 час 34 минуты. В активе россиянки 9 эйсов при 4 двойных ошибках на подаче. В следующем раунде Блинкова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, посеянной под 4 м номером и автоматически получившей путевку во второй круг. WTA 1000. China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд — 8,1 млн долларов 1 й круг Анна Блинкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 7:5