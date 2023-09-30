Соболенко: помню, как две женщины дрались за мою повязку

Помню, как две женщины дрались за мою повязку. А я просто думала: «Ребят, перестаньте, в следующий раз я принесу вам ещё одну, пожалуйста, не ссоритесь. Это был самый смешной и запоминающийся момент», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.