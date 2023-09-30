Кудерметова пробилась в финал турнира в Токио, обыграв Павлюченкову

19-я ракетка мирового рейтинга, россиянка Вероника Кудерметова сумел пробиться в финал турнира категории WTA-500 в японском Токио. Призовой фонд соревнования составляет $ 780 637.

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В борьбе за выход в финал Вероника сошлась с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой. Их матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3.

Противостояние спортсменок продлилось 3 часа и 28 минут. Кудерметова смогла 16 раз совершить подачу навылет, допустила две двойные ошибки и воплотила в жизнь 4 брейк-пойнта из 12. Анастасия сумела 3 раза подать навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.