Медведев выиграл 40-й матч на харде в этом сезоне

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выиграл 40-й матч на харде в текущем сезоне. Медведев является лидером ATP-тура по этому показателю.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче второго круга соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. Эта победа и стала для россиянина 40-й на харде в этом сезоне.

Отметим, что вице-лидером данного рейтинга (по числу побед на харде в 2023 году) является восьмая ракетка мира, американец Тейлор Фритц. В его активе 36 выигранных матчей на харде. Интересно, что больше 30 побед больше ни у кого нет.