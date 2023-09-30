Звонарева и Зигемунд выиграли теннисный турнир в Китае в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд обыграли китаянок Ханью Гуо и Синью Янь в финальном матче парного разряда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

© Пресс-служба Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 10:5 в пользу Звонаревой и Зигемунд, которые получили первый номер посева на турнире. Ханью Гуо и Синью Янь выступали без номера посева. В одиночной сетке турнира в Нинбо Звонарева дошла до четвертьфинала, где уступила тунисской теннисистке Онс Жабер, которая впоследствии выиграла турнир.

Этот титул стал для Звонаревой и Зигемунд пятым за время их совместного выступления в паре. Ранее теннисистки вместе выиграли Открытый чемпионат США 2020 года, а также турниры в Лионе, Вашингтоне и Майами. Ранее в сентябре они вновь вышли в финал Открытого чемпионата США, но уступили Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Габриэле Дабровски из Канады.

Звонаревой 39 лет, она занимает 22-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 14 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она также становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Зигемунд 35 лет, она занимает 12-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 2 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 12 - в парном. Немка также является победительницей Открытого чемпионата США в миксте (2016).