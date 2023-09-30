Тарпищев назвал ожидаемым выход Медведева в четвертьфинал турнира в Пекине

"Победа Медведева - это не сенсация. Он и должен был как минимум до четвертьфинала дойти. Это обычный турнир, где не так важно победить, а нужно вработаться и подготовиться к концовке сезона, к "Мастерсам", чтобы там уже выступить хорошо", - сказал Тарпищев.