Янчук: Звонарева показывает прекрасную игру в парном разряде

"Здорово, что Вера продолжает побеждать в парах. В одиночном разряде ей сейчас тяжеловато, но так как там она играла на высочайшем уровне, то и в парах она играет просто прекрасно. Приятно, что она остается в туре, продолжает играть, бороться и радовать нас своими результатами. Звонарева подает отличный пример молодому поколению", - сказал Янчук.