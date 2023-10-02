Пивоварова высказалась о победе Кудерметовой над экс‑первой ракеткой мира Швентек

— Швентек плохо вошла в игру, только к концу первого сета набрала обороты и смогла навязать борьбу во втором. В третьей партии Вероника сделала ранний брейк и держала свою подачу до конца матча, что привело ее к победе.



Несмотря на то, что Ига сейчас не в лучшей форме и вообще на себя не похожа — допустила за матч 50 невынужденных ошибок и шесть двойных, — это была достойная победа, — сказала Пивоварова изданию «Газета.Ru».