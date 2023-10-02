Теннисистка Пивоварова высказалась о победе Кудерметовой над экс‑первой ракеткой мира Швентек
Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу россиянки Вероники Кудерметовой над вторым номером рейтинга WTA полькой Игой Швентек в четвертьфинале турнира в Токио.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу россиянки, это ее первая в карьере победа над бывшим лидером рейтинга WTA Швентек. В итоге Кудерметова дошла до финала турнира, где нанесла поражение американке Джессике Пегуле.
— Швентек плохо вошла в игру, только к концу первого сета набрала обороты и смогла навязать борьбу во втором. В третьей партии Вероника сделала ранний брейк и держала свою подачу до конца матча, что привело ее к победе.
Несмотря на то, что Ига сейчас не в лучшей форме и вообще на себя не похожа — допустила за матч 50 невынужденных ошибок и шесть двойных, — это была достойная победа, — сказала Пивоварова изданию «Газета.Ru».
Для 26 летней Кудерметовой этот титул на турнирах под эгидой WTA стал вторым в карьере — ранее спортсменке покорился турнир в Чарльстоне в апреле 2021 года.