Мирра Андреева разгромила Барбору Крейчикову на старте турнира WTA-1000 в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала уверенную победу в первом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). 16-летняя спортсменка разгромила 11-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову, отдав сопернице только четыре гейма в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

© Чемпионат.com

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За это время Мирра Андреева выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, спасла оба брейк-пойнта соперницы и допустила одну двойную ошибку. На счету Барборы Крейчиковой — четыре подачи навылет и пять двойных ошибок.

Отметим, что Мирра Андреева уже обыгрывала Барбору Крейчикову в 2023 году — во втором круге Уимблдона, куда россиянка, как и в Пекине, пробилась через квалификацию.