Алькарас первым в 2023-м выиграл 60 матчей
Карлос Алькарас во втором круге в Пекине победил Лоренцо Музетти – 6:2, 6:2.
Испанец выиграл в 2023-м 60-й матч на уровне ATP. Он лидер тура по этому показателю. На втором месте Даниил Медведев с 57 победами, на третьем – Тэйлор Фриц с 49.
Алькарас – четвертый игрок, показавший такой результат за последние пять сезонов:
- Стефанос Циципас – 61 победа в 2022-м;
- Феликс Оже-Альяссим – 60 побед в 2022-м;
- Медведев – 63 победы в 2021-м.
В четвертьфинале Алькарас поборется с Каспером Руудом.
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Алькарас первым в 2023-м выиграл 60 матчей
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