$97.41+0.41103.16+1.07

Алькарас первым в 2023-м выиграл 60 матчей

Карлос Алькарас во втором круге в Пекине победил Лоренцо Музетти – 6:2, 6:2.

Алькарас первым в 2023-м выиграл 60 матчей
© Sports.ru

Испанец выиграл в 2023-м 60-й матч на уровне ATP. Он лидер тура по этому показателю. На втором месте Даниил Медведев с 57 победами, на третьем – Тэйлор Фриц с 49.

Алькарас – четвертый игрок, показавший такой результат за последние пять сезонов:

  • Стефанос Циципас – 61 победа в 2022-м;
  • Феликс Оже-Альяссим – 60 побед в 2022-м;
  • Медведев – 63 победы в 2021-м.

В четвертьфинале Алькарас поборется с Каспером Руудом.