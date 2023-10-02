Алькарас обыграл Рууда в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине

В четвертьфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом (9-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу испанского спортсмена.

Матч продлился 1 час 45 минут. Алькарас шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Рууда один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.