Кудерметова поднялась на три строчки в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Так российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась с 19-го на 16-е место. Она стала победителем турнира в Токио (Япония), где в финале обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:1. Для россиянки этот трофей стал вторым в карьере.

Еще больший скачок в рейтинге продемонстрировали две другие российские теннисистки – Анастасия Павлюченкова, поднявшаяся с 86-го на 62-е место, Диана Шнайдер — с 85-го на 63-е.