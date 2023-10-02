Кудерметова отыграла три места в рейтинге WTA после победы в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Россиянка отыграла три места и теперь занимает 16 ю строчку. В воскресенье Кудерметова стала победительницей турнира WTA в Токио.

Финалистка соревнований в китайском Нинбо Диана Шнайдер разменяла 22 позиции и поднялась на 63 ю строчку. Полуфиналистка турнира в Токио Анастасия Павлюченкова взлетела с 86 го на 62 е место.