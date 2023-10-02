Кудерметова отыграла три места в рейтинге WTA после победы в Токио, Шнайдер поднялась на 22 позиции
Российская теннисистка Вероника Кудерметова улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Россиянка отыграла три места и теперь занимает 16 ю строчку. В воскресенье Кудерметова стала победительницей турнира WTA в Токио.
Финалистка соревнований в китайском Нинбо Диана Шнайдер разменяла 22 позиции и поднялась на 63 ю строчку. Полуфиналистка турнира в Токио Анастасия Павлюченкова взлетела с 86 го на 62 е место.
Лучшую позицию среди российских теннисисток занимает Дарья Касаткина (13 я). Рейтинг по прежнему возглавляет представительнице Белоруссии Арина Соболева, второй идет Ига Швентек из Польши, тройку замыкает американка Кори Гауфф.