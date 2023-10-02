Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:1 в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. Умбер выступал без номера посева. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (8-й номер посева) и чилийцем Николасом Харри (без номера посева).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, пять из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Умберу 25 лет, он располагается на 36-й строчке мирового рейтинга и является победителем трех турниров под эгидой ATP. Лучший результат на турнирах Большого шлема француз показал в 2019 году, дойдя до четвертого круга Уимблдона.