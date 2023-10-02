«Для харда они просто смешны». Даниил Медведев раскритиковал мячи на турнире в Пекине
Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, комментируя выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), пожаловался на качество мячей в тур. Медведев уже не в первый раз предъявляет претензии по данному вопросу, с ним солидарны многие игроки.
«Матч был очень неровным. Мы оба старались не давать сопернику лёгких мячей. Но с такими мячами это постоянно получается. И мы оба много ошибались. Так что трудно объяснить динамику матча. Во втором сете я был недоволен собой. Но знал, что в третьем будут шансы.
Для харда эти мячи просто смешные. В третьем сете я проиграл свою подачу, но выиграл 6:1. Это ненормально. Но мы так играем уже весь год», — сказал Медведев после матча.
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