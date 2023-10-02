Медведев: "Хочу стать чемпионом всех важных турниров на харде"

«Я знаю, что все мои 20 титулов были завоёваны в разных городах. Хотел бы продолжить добавлять их в копилку, а также успешно защищать некоторые из них. Также мне хотелось бы к моменту завершения карьеры стать чемпионом всех важных турниров, которые проводятся на харде», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Напомним, в четвертьфинальном матче Медведев (2) со счётом 6:4, 3:6, 6:1 обыграл француза Уго Умбера. После данной победы Медведев достиг уникального достижения — он дошёл до полуфиналов всех хардовых турниров категории АТР-500 и выше, существующих в туре. Отметим, что из главных соревнований на харде Даниил пока не выигрывал Australian Open и «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где его лучшими результатами являются выходы в финал. Кроме того, россиянин был чемпионом канадского «Мастерса» в Торонто, но не выигрывал в Монреале — эти два города чередуют проведение одного и тоже же турнира.