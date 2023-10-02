Алькарас: "Я очень счастлив победить Рууда в двух сетах"

« Я очень счастлив. Победить такого игрока, как Каспер, в двух сетах — это очень достойно. Это значит, что ты играешь хорошо. Это действительно тяжело, длинные розыгрыши в начале матча, но я очень доволен уровнем своего тенниса. Я смог найти выход из ситуаци в начале первого сета. Такие матчи придают дополнительную уверенность» , — сказал Алькарас в послематчевом интервью.