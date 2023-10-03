Синнер обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Пекине

Седьмая ракетка мира, итальянец Янник Синнер в двух сетах обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса в рамках полуфинальной встречи на турнире серии ATP-500 в Пекине. Это вторая победа Синнера над Алькарасом подряд.

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Матч продлился 1 час 57 минут и в двух сетах завершился победой итальянского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 6:1. На счету Синнера один эйс и ноль двойных ошибок, у его оппонента из Испании четыре эйса и также ни одной двойной ошибки.

Эта победа итальянца позволила ему сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом на турнирах ATP — теперь у обоих теннисистов по четыре выигранных матча друг у друга.