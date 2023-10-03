Соболенко прокомментировала победу над Бултер

«Матчи с Кэйти всегда получаются отличными. Она действительно невероятный игрок. Очень рада, что выиграла этот матч. Это было по-настоящему тяжело. Когда я была в Пекине в прошлый раз, нас поддерживало не так много зрителей. Спасибо им большое, что пришли», — сказала Соболенко после матча.