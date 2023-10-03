Украинская теннисистка призвала запретить российские флаги на трибунах

Украинская теннисистка призвала WTA полностью запретить российские флаги на трибунах
Украинка Леся Цуренко призвала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) полностью запретить использование российского флага на трибунах. Комментарий спортсменки приводит портал "Большой теннис Украины".
"Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях, все было обсуждено не раз. И, к сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать, это для меня очень удивительно. Особенно то, что касается флагов, ибо таких ситуаций было очень много, - сказала Цуренко. - Не удается им от этого избавиться, им реально не удавалось полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьевки. Что я могу сказать? Это WTA, это все объясняет".
Украинская теннисистка также попросила WTA дать четкое определение статусу "нейтральный спортсмен", в котором выступают россияне и белорусы.
"Было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты, что подразумевается. Скажем, четко прояснить для начала, хотя уже для начала не получается. Тогда хотя бы сейчас было бы неплохо прояснить эти особенности", - добавила она.
В начале марта 2022 года Международная теннисная федерация (ITF) из-за ситуации на Украине приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных турниров - Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. При этом ITF рекомендовала допускать россиян и белорусов к соревнованиям как индивидуальных спортсменов. WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов последовали этой рекомендации, спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статусе.