Украинская теннисистка призвала запретить российские флаги на трибунах

"Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях, все было обсуждено не раз. И, к сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать, это для меня очень удивительно. Особенно то, что касается флагов, ибо таких ситуаций было очень много, - сказала Цуренко. - Не удается им от этого избавиться, им реально не удавалось полностью убрать флаги, потому что они были и на турнирах, и на церемониях жеребьевки. Что я могу сказать? Это WTA, это все объясняет".