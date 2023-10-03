Организаторы Australian Open внесли историческое изменение в расписание турнира
Открытый чемпионат Австралии в 2024 году впервые в истории начнется с воскресенья и продлится 15 дней, сообщается на официальном сайте турнира.
Отмечается, что дополнительный день на турнире «призван облегчить нагрузку на игроков и болельщиков, связанную с поздним завершением матчей». При принятии решения был учтен тот факт, что в последнее время игры стали продолжительнее.
— Мы прислушались к отзывам игроков и болельщиков и рады предложить решение, позволяющее свести к минимуму поздние окончания матчей, обеспечив при этом справедливое и равное расписание. Дополнительный день позволит достичь этой цели, улучшив расписание как для болельщиков, так и для игроков. Первый круг теперь будет проходить в течение трех дней, а не двух, что также позволит болельщикам получить дополнительный день невероятного тенниса, развлечений и семейного отдыха, — сказал директор турнира Крейг Тайли.
Australian Open 2024 пройдет с 14 по 28 января.