Организаторы Australian Open внесли историческое изменение в расписание турнира

— Мы прислушались к отзывам игроков и болельщиков и рады предложить решение, позволяющее свести к минимуму поздние окончания матчей, обеспечив при этом справедливое и равное расписание. Дополнительный день позволит достичь этой цели, улучшив расписание как для болельщиков, так и для игроков. Первый круг теперь будет проходить в течение трех дней, а не двух, что также позволит болельщикам получить дополнительный день невероятного тенниса, развлечений и семейного отдыха, — сказал директор турнира Крейг Тайли.