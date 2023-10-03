Медведев вышел в финал турнира в Пекине

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. Зверев получил восьмой номер посева. В финале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером (6), которые проведут свою игру позднее во вторник.

Медведев в восьмой раз в сезоне вышел в финал соревнований под эгидой ATP, в 2023 году он выиграл пять титулов. Россиянин в четвертый раз победил Зверева по ходу нынешнего сезона. Последняя очная встреча между спортсменами, которая состоялась в августе на турнире в Цинциннати (штат Огайо, США, осталась за представителем Германии. До этого Медведев трижды был сильнее соперника, победив его на турнирах в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США), Монако и Риме.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Звереву 26 лет, он располагается на 10-й позиции мирового рейтинга, на его счету 21 титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золото, победив в финале россиянина Карена Хачанова.