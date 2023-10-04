В ФТР назвали фаворита финала между Медведевым и Синнером

"Медведев превосходил соперника во всех линиях, корт достаточно медленный был. Несмотря на это он был везде лучше — на приеме, задней линии, подаче. Не было ощущения, что он может проиграть. Победа заслуженная.



Многое зависит от покрытия, Даня предпочитает играть на харде, Синнер склонен к земле, сейчас усредненное покрытие. Думаю, будет вязкая игра, но преимущество должно быть у Дани в силу опыта и скорости", - сказал Тарпищев.