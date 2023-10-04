Самсонова выбила украинку Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче 1/16 турнира в Пекине (Китай) встречалась с представительницей Украины Мартой Костюк. Россиянка одержала победу в матче со счетом 6:4, 6:7, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 57 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20 заработанных.

В четвертьфинале россиянка сыграет с 17-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Помимо Самсоновой на турнире осталось еще две россиянки: Мирра Андреева и Вероника Кудерметова.