Медведев проиграл финал ATP-500 в Пекине

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в финальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) с седьмой ракеткой мира итальянским спортсменом Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

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Матч продлился 2 часа 3 минуты. Синнер в этой встрече трижды подал навылет и не совершил двойных ошибок. На счету Медведева шесть эйсов и четыре двойные ошибки.