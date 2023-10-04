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Медведев проиграл Синнеру в финале теннисного турнира в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине.

Медведев проиграл Синнеру в финале теннисного турнира в Пекине
© Матч ТВ

Синнер выиграл матч со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте чуть больше двух часов.

Турнир в Пекине проходил с 28 сентября по 4 октября.