Медведев проиграл Синнеру в финале теннисного турнира в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине.
Синнер выиграл матч со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте чуть больше двух часов.
Турнир в Пекине проходил с 28 сентября по 4 октября.
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