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Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира в Шанхае

Российский теннисист, 50-я ракетка мира, Роман Сафиуллин разгромно победил немца Александра Зверева (10-е место в рейтинге АТР) в рамках второго круга турнира серии АТР-1000 в Шанхае (Китай).

Сафиуллин разгромил Зверева во втором круге турнира в Шанхае
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Матч завершился за 1 час 15 минут победой Сафиуллина в двух сетах — 6:3, 6:1. Оба теннисиста совершили по семь подач навылет и ни разу не допустили двойную ошибку. Зверев не реализовал свой единственный брейк-поинт, у Романа четыре реализованных брейк-поинта из шести.

Таким образом, Роман Сафиуллин смог взять реванш за поражение против Зверева в финале турнира в Чэнду десять дней назад.

В следующем раунде российскому теннисисту будет противостоять 20-летний американец Бен Шелтон (20-е место в рейтинге АТР).

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