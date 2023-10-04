Тарпищев посоветовал теннисисту Рублеву разнообразить игру
Россиянину Андрею Рублеву нужно разнообразить свою игру, тогда он сможет проходить дальше на турнирах Большого шлема, заявил «Матч ТВ» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В сентябре Рублев в четвертьфинале Открытого чемпионата США уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.
— Рублев никак не может преодолеть ¼ на турнирах Большого шлема. Уже восемь вылетов в карьере. Чего ему не хватает? Как прервать серию?
— Разнообразить игру. Он стал гораздо лучше исполнять вторую подачу, но надо разнообразить технико тактические действия, и, думаю, всё будет в порядке, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».
В рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) Рублев занимает шестое место.