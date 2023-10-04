Тарпищев посоветовал теннисисту Рублеву разнообразить игру

Россиянину Андрею Рублеву нужно разнообразить свою игру, тогда он сможет проходить дальше на турнирах Большого шлема, заявил «Матч ТВ» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев .

— Рублев никак не может преодолеть ¼ на турнирах Большого шлема. Уже восемь вылетов в карьере. Чего ему не хватает? Как прервать серию?