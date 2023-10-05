Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла американке Кори Гауфф в матче третьего раунда турнира в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Гауфф, посеянной под третьим номером. Россиянка получила 16 й номер посева. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Следующая соперница Гауфф определится по итогам матча между 6 й ракеткой турнира гречанкой Марией Саккари и китаянкой Ван Синьюй.
WTA 1000. CHINA OPEN. ПЕКИН (КИТАЙ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 8,1 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
3 й круг
Кори Гауфф (США, 3) — Вероника Кудерметова (Россия, 16) — 7:6 (7:5), 6:2