Ольховский назвал причину прогресса Сафиуллина

"Сафиуллин здорово играл, действовал быстрее, мощнее Маррея. В этом сезоне он добился значительного прогресса и показывает хорошие результаты. На мой взгляд, его прогресс связан с тем, что он обрел веру в себя, потому что техника и скорость у него есть, но были травмы, которые мешали ему играть. Он вернулся, одержал несколько хороших побед и почувствовал уверенность", - сказал Ольховский.