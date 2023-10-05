Гауфф прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Пекине
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе в матче 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине с 16-й ракеткой мира российской спортсменкой Вероникой Кудерметовой. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу американской спортсменки.
«Кудерметова показала очень хороший теннис, она отлично отбивала мяч. Я смогла улучшить свою игру по ходу встречи и надавить на соперницу после первого сета. Очень благодарна за поддержку зрителей здесь, в Пекине», — сказала Гауфф после матча.
В четвертьфинале соревнований Гауфф встретится с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция) — Синьюй Ван (Китай). Турнир в Китае завершится 8 октября.
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