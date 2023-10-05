Гауфф прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Пекине

«Кудерметова показала очень хороший теннис, она отлично отбивала мяч. Я смогла улучшить свою игру по ходу встречи и надавить на соперницу после первого сета. Очень благодарна за поддержку зрителей здесь, в Пекине», — сказала Гауфф после матча.