Чесноков считает, что Мирре Андреевой нужно многому научиться

"Вчера Андреева здорово играла, но во втором сете Рыбакина собралась, практически перестала ошибаться и просто снесла Андрееву. Андреева уже дает бой большим игрокам, победа над ней никому легко не дается, и в Пекине у нее были хорошие соперницы, но она смогла их обыграть. С одной стороны, Мирра - уже состоявшийся игрок, но с другой, ей всего 16 лет, еще много предстоит работы, многому нужно научиться. Пока ей не хватает волчьей хватки, но это качество зрелого игрока, уверен, к ней оно тоже придет", - сказал Чесноков.