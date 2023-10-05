Чесноков считает, что Мирре Андреевой нужно многому научиться

Чесноков считает, что теннисистке Мирре Андреевой нужно многому научиться
Российская теннисистка Мирра Андреева уже сформировалась как игрок, однако ей еще предстоит многому научиться. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
4 октября Андреева проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (6:3, 4:6, 1:6) в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Ранее она обыграла 12-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову и олимпийскую чемпионку в миксте Анастасию Павлюченкову.
"Вчера Андреева здорово играла, но во втором сете Рыбакина собралась, практически перестала ошибаться и просто снесла Андрееву. Андреева уже дает бой большим игрокам, победа над ней никому легко не дается, и в Пекине у нее были хорошие соперницы, но она смогла их обыграть. С одной стороны, Мирра - уже состоявшийся игрок, но с другой, ей всего 16 лет, еще много предстоит работы, многому нужно научиться. Пока ей не хватает волчьей хватки, но это качество зрелого игрока, уверен, к ней оно тоже придет", - сказал Чесноков.
16-летняя Андреева занимает 60-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.