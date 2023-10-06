Опубликован календарь теннисных турниров в Австралии на 2024 год

В официальном аккаунте Australian Open в социальных сетях опубликован календарь теннисных турниров, которые пройдут в Австралии в 2024 году.

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Австралийская серия стартует 29 декабря 2023 года с командного турнира United Cup. Соревнования пройдут в Перте и Сиднее, финальный матч будет сыграл 7 января 2024 года.

31 декабря 2023 года стартуют турниры категорий WTA-500 и ATP-250 в Брисбене, которые продлятся до 7 января 2024 года. В этот же день начнутся турнир WTA-125 и «челленджер» в Канберре, финалы которых будут сыграны 6 января.

С 8 по 13 января 2024 года пройдут турниры категории WTA-500 и ATP-250 в Аделаиде, параллельно в Хобарте состоятся соревнования WTA-250.

Квалификационные раунды Australian Open стартуют 8 января 2024 года, участники основной сетки турнира определятся 11 января. Сам турнир «Большого шлема» начнётся в Мельбурне 14 января, а финальный матч будет сыгран спустя две недели, 28 января.

Календарь турниров в Австралии в 2024 году

United Cup — Перт, Сидней (29 декабря 2023 года — 7 января 2024 года)

Турниры WTA-500 и ATP-250 — Брисбен (31 декабря 2023 года — 7 января 2024 года)

Турнир WTA-135 и «челленджер» — Канберра (31 декабря 2023 года — 6 января 2024 года)

Турниры WTA-500 и ATP-250 — Аделаида (8–13 января 2024 года)

Турнир WTA-250 — Хобарт (8–13 января 2024 года)

Australian Open. Квалификация — Мельбурн (8–11 января 2024 года)