Руне проиграл 122-й ракетке мира Накашиме во втором круге «Мастерса» в Шанхае

В матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) пятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира представителю США Брэндону Накашиме. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу американского теннисиста.

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Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Накашима в этой встрече пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Руне четыре эйса и три двойные ошибки.