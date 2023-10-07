Тарпищев оценил шансы Рублева попасть на Итоговый турнир ATP

«Рублёву надо сыграть «Мастерс» в Париже хорошо. И всё. Чтобы жеребьёвка была удачная. Вообще, он может и так попасть, если все валиться начнут, если будут показывать результат хуже того года. Но тут надо считать, сейчас это сложно прогнозировать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.