Рыбакина четвертый раз подряд обыграла первую ракетку мира
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина победила №1 Арину Соболенко в четвертьфинале в Пекине – 7:5, 6:2.
Рыбакина шесть раз встречалась с первыми ракетками мира, последние четыре матча (в том числе три против Иги Швентек) она выиграла. Оба поражения – от Эшли Барти в 2020-м.
Рыбакина вышла в шестой полуфинал в сезоне: первый был на Australian Open, все остальные – на турнирах WTA 1000.
Теперь Рыбакина встретится с Людмилой Самсоновой. Россиянка ведет в личных встречах 3:0.
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