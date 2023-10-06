Рыбакина четвертый раз подряд обыграла первую ракетку мира

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина победила №1 Арину Соболенко в четвертьфинале в Пекине – 7:5, 6:2.

Рыбакина шесть раз встречалась с первыми ракетками мира, последние четыре матча (в том числе три против Иги Швентек) она выиграла. Оба поражения – от Эшли Барти в 2020-м.

Рыбакина вышла в шестой полуфинал в сезоне: первый был на Australian Open, все остальные – на турнирах WTA 1000.