Медведев высказался о возможности установить личный рекорд по числу побед за сезон

«С учётом моей формы я бы уверенно сказал, что побью. Но в теннисе нельзя торопить события. Я выложусь, постараюсь провести хорошие матчи на оставшихся турнирах. Это хороший результат, но я постараюсь его превзойти», — сказал Медведев после выхода в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).