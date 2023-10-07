Сестра Руне после его разгромного поражения заявила, что получает угрозы в соцсетях

«Прямо скажу – об угрозах в мой адрес и адрес моей семьи я сообщала и буду сообщать полиции. И учитывайте, что последствия не будут мягче только из-за того, что это происходит в интернете.



Что касается других токсичных сообщений… Пожалуйста, нетрудно же постараться быть приятными людьми», — написала Альма в своих социальных сетях.