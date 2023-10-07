Медведев высказался о забавном инциденте с бабочкой на «Мастерсе» в Шанхае

«Было забавно. Бабочки – очень красивые, но я не то чтобы боюсь насекомых, просто не люблю, когда они на меня садятся. И, когда она села на мяч, было смешно. По-моему, со мной такого никогда не случалось. И, если это принесёт мне удачу, я рад», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.